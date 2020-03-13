Украинская певица Джамала, которая недавно объявила о своей беременности, опубликовала яркие фото

Артистка предстала в ярком красно-белом платье, джинсовой куртке и ботинках, пишет Рoliteka.net. Звезда засветила свой круглый животик.

Артистка позировала на улице, стоя на балконе, а также на дорожке и в помещении. Ветер развеивал ее волосы.

"Весна в городе! Чувствуете?

В который раз, возвращаясь из-за границы, понимаю, что скучала по Киеву, это один из лучших городов в мире.

Еще немного и он еще больше расцветет 🌱

Но настроение уже весеннее! Одевать легкое платье, собираться на прогулки, встречаться с друзьями ❤️", - подписала фото артистка.

За два часа пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

"Скучаю по Киеву💔🥺", "Канэшно умница моя! В Харькове давно весна", "Красивая вы какая!", "Это вы расцветаете 🌟", "Да, сегодня в Киеве солнечно и тепло😍 Прекрасная погода❤️", "Красавица", "Еще не так тепло. Одевайтесь теплее, особенно сейчас)", "Слушаю сейчас "запуталась" вот, что делает мое настроение в этом жестоком мире 😂❤💞", "Красивая, улыбчивая и очень стильная! ❤️Вот как надо встречать весну! а дорожки в Киеве в новых районах - напоминают Нидерланды! Красота! "," Вы такая женственная, нежная а ваш нынешнее состояние еще больше это подчеркивает !!!!! "," Красивое платье 👍 Где такую заказывали? 😋 ", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала позировала в длинном ярком наряде с белой накидкой, на которой была вышивка. Белая накидка не скрыла от взгляда уже довольно округлившийся животик артистки. А немаленькое декольте подчеркнуло пышную грудь Джа.

Певица распустила короткие ровные волосы и дополнила образ макияжем в виде черных стрелок на веках.

Напомним также, что Джамала предстала в черной кофте с белым принтом. Цепочка в виде булавок обвивала шею артистки.

Звезда распустила ровные, средней длины, волосы и посмотрела в камеру. Певица сделала губы уточкой, придав образу некой игривости.

На лице Джамалы практически нет макияжа, выделяются лишь черные стрелки на веках.

Напомним, Джамала похвасталась идеальными формами и ошеломила признанием: «Один раз просто в автобусе…».

Как сообщала Politeka, эпатажные Джамала и Alyona Alyona высунули языки на камеру: "Девочки разрывают..."

Также Politeka писала о том, что Джамала рассказала о новой беременности: «Я сделаю перерыв в карьере».