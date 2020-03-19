Украинская певица Джамала, которая недавно объявила о своей беременности, поделилась яркими снимками с тюльпанами

Фотографии певица опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На кадрах Джамала без грамма косметики и без фильтров предстала с огромным букетом тюльпанов, которые называются Jamala. Она всячески крутилась вокруг букета, рассказав поклонникам, что устроила фотосессию пока ее сын Эмир спал.

«А сегодня в рубрике #покаспитвашмалыш, а вы сидите на карантине (что правильно!), такие фильмы: Офицер и шпион, Дело Ричарда Джуэлла, Форд против Феррари. Эти фильмы основаны на реальных событиях. Все они о справедливости и о том, что время расставляет все на свои места!», - написала певица.

Поклонники оставили под постом Джамалы больше 16,8 тысяч лайков. Фанаты артистки в восторге от тюльпанов и от самой певицы, которая находится в интересном положении.

«Джа, просто фантастика! Вы с Джамалками как единое целое! Обожаю фильмы на основе реальных событий, почему-то еще этих не видела, спасибо!», «Какая ты солнечная:))», «Такие красивые тюльпаны и вы красивая!», «Богиня тюльпанов», «Супер!!! Спасибо за позитив!!! Цветы- это душа!», «Цветочная дива», «Боже, как мило!», «Красотка безусловная», «Обожаю Ваши фото с тюльпанами))) Очень гармонично, Вы – тюльпан», - пишут пользователи сети.

Ранее Джамала рассказывала, что ее отец работал в теплице, а позже начал выращивать тюльпаны.

«Несколько лет тюльпаны были нашим семейным делом. Помню, что важно было успеть вырастить тюльпаны к 8 марта. С 5 марта начинался горячий период продаж. И вот мне лет 5, папа будит нас с сестрой в 6 утра и мы идём в теплицу. Там мы аккуратно срываем цветы, нежно обволакиваем каждый бутон резинкой, чтоб он не раскрылся раньше времени», - рассказывает певица.

Она также напомнила, что в 2017 году голландская компания StoKolex вывела сорт тюльпана Jamala.

Напомним, что Джамала покорила невинным образом, архивные кадры: "самый лучший цветочек".

А еще Politeka писала, что беременная Джамала во всем красном посветила округлившимся животом: "Какая же ты...".

Также Politeka сообщала, что Джамала в облегающем платье показала фигуру, снимки облетели сеть: «Идеальная».