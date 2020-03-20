Джамала, которая вскоре во второй раз станет мамой, откровенно рассказала о беременности, детях и ощущениях

Также певица не обшла вниманием и нынешнюю ситуацию в стране, передает КП.

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"В любой сложной ситуации, а сейчас именно такая ситуация во всем мире, остается просто любить, просто быть с семьей…Всем страшно, пугает неопределенность, все раздражены, абсолютно все теряют материально. Самое главное - оставаться здоровыми и живыми!" - считает она.

Относительно своего положения, Джамала рассказал, что первая и вторая беременности очень отличаются.

«Первый раз для тебя все новое - испытываешь ранее неизвестные чувства, боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмиру, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка. В первую беременность ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира устремлены на тебя», - говорит артистка.

Также Джамала добавила, что есть отличия и на физическом уровне.

«Еще мне кажется, тело больше готово ко второй беременности. Состояние кожи и волос улучшилось, губы стали больше (смеется). Природа делает все, чтобы беременная женщина ощущала себя красивой. А еще сейчас много красивой одежды для беременных. Ты становишься просто богиней!», - поделилась певица.

При этом Джамала добавила, что пол ребенка для нее не важен, самое главное, чтобы родился здоровый малыш.

Напомним, что Джамала покорила невинным образом, архивные кадры: "самый лучший цветочек".

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