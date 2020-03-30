Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила ярким видом на архивном фото

Сейчас звезда находится на карантине и отменила массовые мероприятия, концерты и множество новыъ съемок. Однако, все это не мешает ей оставаться активным пользователем сети и устраивать тренировки для поддержания фигуры в форме, а кожу в порядке, пишет Рoliteka.net.

Многие поклонницы звезды очень любят слушать о секретах ухода за сообой, правилах питания Веры и основных упражнениях, которые она делает на занятиях. При этом на фан-аккаунтах в Инстаграм фанаты также часто делятся архивными фото Веры, сделанные еще много лет тому назад.

Чтобы показать другим, как выглядела Брежнева много лет тому назад, поклонники представили архивное фото молодой певицы, на котором она позировала с бронзовым загаром на лице и приветливой улыбкой. Причем одета звезда была совершенно обычно и без излишеств.

Судя по снимку, отлично видно: худой звезда была всегда, а также никаких хирургических вмешательств, для того, чтобы "исправить лицо", она не совершала. Пользователи сети остались в восторге от нового кадра, отметив, что звезда выглядит очень молодо.

Ранее, как оказалось, звезда обратилась за помощью психолога, чтобы рассказать, как теперь нужно жить с возлюбленным во время карантина и не рассориться, как это у многих бывает.

По словам Веры, она намерена помочь поклонникам вместе с психологом и даже проведет специальный эфир. В домашнем ролике Вера появилась в естественном виде без макияжа и в белой майке. На фоне также видно, как выглядит комната звезды. Однако, главная изюминка видео - это пение Веры во время которого она показала своего супруга.

«Как мирно существовать в условиях карантина, предлагаю узнать завтра в прямом эфире, который я сделаю с семейным психологом @ludmila.petranovskaya в 12:00(по мск) Я уверена, что для каждой семьи эта информация будет полезной)», – написала звезда

Напомним, что Брежнева посветила фигурой без белья перед знаменитыми красавцами

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