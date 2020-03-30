Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила ярким видом на архивном фото
Сейчас звезда находится на карантине и отменила массовые мероприятия, концерты и множество новыъ съемок. Однако, все это не мешает ей оставаться активным пользователем сети и устраивать тренировки для поддержания фигуры в форме, а кожу в порядке, пишет Рoliteka.net.
Многие поклонницы звезды очень любят слушать о секретах ухода за сообой, правилах питания Веры и основных упражнениях, которые она делает на занятиях. При этом на фан-аккаунтах в Инстаграм фанаты также часто делятся архивными фото Веры, сделанные еще много лет тому назад.
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Чтобы показать другим, как выглядела Брежнева много лет тому назад, поклонники представили архивное фото молодой певицы, на котором она позировала с бронзовым загаром на лице и приветливой улыбкой. Причем одета звезда была совершенно обычно и без излишеств.
Судя по снимку, отлично видно: худой звезда была всегда, а также никаких хирургических вмешательств, для того, чтобы "исправить лицо", она не совершала. Пользователи сети остались в восторге от нового кадра, отметив, что звезда выглядит очень молодо.
Ранее, как оказалось, звезда обратилась за помощью психолога, чтобы рассказать, как теперь нужно жить с возлюбленным во время карантина и не рассориться, как это у многих бывает.
По словам Веры, она намерена помочь поклонникам вместе с психологом и даже проведет специальный эфир. В домашнем ролике Вера появилась в естественном виде без макияжа и в белой майке. На фоне также видно, как выглядит комната звезды. Однако, главная изюминка видео - это пение Веры во время которого она показала своего супруга.
«Как мирно существовать в условиях карантина, предлагаю узнать завтра в прямом эфире, который я сделаю с семейным психологом @ludmila.petranovskaya в 12:00(по мск) Я уверена, что для каждой семьи эта информация будет полезной)», – написала звезда
Напомним, что Брежнева посветила фигурой без белья перед знаменитыми красавцами
Также Politeka писала, что Брежнева устроила дикие танцы в юбке с откровенным вырезом
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