37-летняя украинская певица и телеведущая Надежда Мейхер-Грановская, бывшая участница группы "ВИА Гра", удивила естественной красотой

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычно простом образе, отбросив лишнюю эпатажность и попытки выделиться. На певице вязаный шерстяной свитер желтого цвета и черно-красное пальто, шею украшают цепочки с кулонами. Слегка растрепанная и ненакрашенная Надежда улыбается на селфи.

В этот раз звезда решила привлечь внимание не своей внешностью, а душевным состоянием. Артистка поделилась в подписи к фото строчками своего стихотворения которое, по ее словам, сочинила несколько лет назад. Мейхер-Грановская рассуждает в своем стихотворении о жизни и душе,.

Поклонники за считанные минуты поставили больше 1000 "лайков", восторгаясь талантом звезды и ее ослепительной улыбкой.

"Какая милашка 😊😘😘😘"

"Так держать! Улыбка красивой, умной, талантливой женщины лучше всяких лекарств от хандры!"

"Солнечная улыбка!"

"Надежда Мейхер всегда знает что делает,глупого в вас никогда не было,шикарные строки, с философией и с душой, драматично ❤️. Жизнь это кайф! Люби,дыши,создавай, интересуйся.... 👏"

Ранее мы сообщали, Мейхер удивила невероятно женственным и одновременно дерзким образом в длинном платье цвета сирени, необычных ботильонах и рваном кардигане. Красотка приняла соблазнительную позу, согнув ножку и задрав немного платье. А от зоны декольте, выгодно подчеркнувшего ее пышный бюст, вовсе невозможно оторваться.

Напомним, горячая Мейхер засветила лишнее в бездонном декольте

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