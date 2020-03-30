Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась похудевшей фигурой дома

Не так давно Анна заявила, что у нее появились проблемы в домашней жизни с Янисом из-за небрежного внешнего вида, в котором она появлялась перед ним все это время. В этот же раз звезда сверкнула своими формами в сером спортивном костюме вместе с младшим ребенком, пишет Рoliteka.net.

Анна показала, как дурачится с ребенком, надев на голову коробку, и позирует с малышом, играясь и всячески веселясь. Не постеснялась звезда показать также и свою фигуру в пикантном виде:

«#quarantinelife Просто посылаем вам миллион сердечек ❤️», -написала Анна под новым постом.

Поклонники умилились семейному ролику, тут же ответив на увиденное:

«♥️🎉 безумные игры🤭», «Анна вы очень крутые ❤️», «Молодцы, вам на шоу МАСКА👍👍👍», «Харе Кришна, дети мои 🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆», "Аня, угомонись", "Когда шел 14-ый день карантина😂 😂😂😂".

Также в разделе Стори появились кадры с артисткой, ухаживающей за собой и наносящей макияж. Отметим, в вопросах красоты и внешнего вида уход лицом и телом очень важен, к тому же, он имеет свои особенности в зависимости от сезона.

Сделала яркий макияж артистка, как позже выяснилось, специально для съемок нового клипа. Похоже, предстоящая работа будет отличаться от предыдущих, поскольку звезда позировала не в привычном дерзком и откровенном наряде.

А в серебристом наряде с глубоким декольте и смелыми вырезами по бокам. Также звезда не стала скрывать свою новую прическу с челкой, выставив ту напоказ и акцентировав на этом внимание.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом