Знаменита українська співачка Анна Седокова похвалилася схудлою фігурою вдома

Не так давно Анна заявила, що у неї з'явилися проблеми в домашньому побуті з Янісом через недбалий зовнішній вигляд, в якому вона з'являлася перед ним весь цей час. Цього ж разу зірка засвітила своїми формами в сірому спортивному костюмі разом з молодшою дитиною, пише Рoliteka.net.

Ганна показала, як дуріє з дитиною, надівши на голову коробку, і позує з малюком, граючись і всіляко розважатися. Не посоромилася зірка показати також і свою фігуру в пікантному вигляді:

«#quarantinelife Просто посилаємо вам мільйон сердечок ❤️», -написала Анна під новим постом.

Шанувальники розжалобились сімейному ролику, тут же відповівши на побачене:

«♥️🎉 божевільні ігри🤭», «Ганна ви дуже круті ❤️», «Молодці, вам на шоу МАСКА👍👍👍», «Харе Крішна, діти мої 🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆🍆», «Коли йшов 14-ий день карантину😂 😂😂😂».

Також в розділі Сторі з'явилися кадри з артисткою, доглядає за собою і наносить макіяж. Відзначимо, в питаннях краси і зовнішнього вигляду догляд за обличчям і тілом дуже важливий, до того ж, він має свої особливості в залежності від сезону.

Зробила яскравий макіяж артистка, як пізніше з'ясувалося, спеціально для зйомок нового кліпу. Схоже, майбутня робота буде відрізнятися від попередніх, оскільки зірка позувала не в звичному зухвалому і відвертому вбранні.

А в сріблястому вбранні з глибоким декольте і сміливими вирізами з боків. Також зірка не стала приховувати свою нову зачіску із чубчиком, виставивши ту напоказ і акцентували на цьому увагу.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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