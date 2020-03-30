Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко насмешила забавным «коронавирусным» танцем
Модель и начинающая певица Соня Евдокименко давно перебралась жить в США и сейчас пытается раскрутить там свою карьеру. Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм и регулярно радует поклонниками новыми кадрами из жизни.
Как передает Politeka, на этот раз Соня решила порадовать всех, кто сейчас сидит в карантине из-за пандемии коронавируса. В разделе Сториз артистка поделилась видео с забавным танцем, явно вдохновленным опасным заболеванием. Видео начинается с того, что Соня «кашляет» в локоть по заветам ВОЗ, которая таким образом призывает людей защищаться от распространения коронавируса.
Впрочем, сразу после этого артистка «выздоравливает» и начинает соблазнительно танцевать под зажигательную песню.
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При этом одета Соня по-домашнему просто: на ней стильный черный спортивный костюм, который позволяет ей свободно двигаться под музыку. Волосы девушка решила не собирать, и они спокойно спадают ей на плечи, при этом совершенно не мешая танцевать.
К сожалению, поклонники Евдокименко никак не смогли отреагировать на ее танец, ведь в разделе Сториз отключена возможность комментирования.
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