Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новый кадр в Инстаграм
На снимке внучка Ротару стоит в одной толстовке, штанов под ней не видно. Волосы Соня оставила распущенными, их можно увидеть частично из-под капюшона. На фоне можно увидеть журнальный столик, диван, ноутбук и другие предметы интерьера. Евдокименко танцевала на камеру, чтобы опубликовать запись в ТикТок и Инстаграм. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости, где она опубликовала свой пост.
Пользователи не смогли написать, плохо или хорошо танцует Соня. Также им не были доступны лайки. Все из-за того, что Евдокименко выбросила публикацию в сторис Инстаграма, где инструментов таких нет.
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