Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новый кадр в Инстаграм

На снимке внучка Ротару стоит в одной толстовке, штанов под ней не видно. Волосы Соня оставила распущенными, их можно увидеть частично из-под капюшона. На фоне можно увидеть журнальный столик, диван, ноутбук и другие предметы интерьера. Евдокименко танцевала на камеру, чтобы опубликовать запись в ТикТок и Инстаграм. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости, где она опубликовала свой пост.



Пользователи не смогли написать, плохо или хорошо танцует Соня. Также им не были доступны лайки. Все из-за того, что Евдокименко выбросила публикацию в сторис Инстаграма, где инструментов таких нет.

Ранее мы сообщали, что личные кадры длинноногой красавицы Сони Евдокименко - внучки легендарной Софьи Михайловны Ротару - очень понравились публике.

Так на новых опубликованных кадрах со сториз Соня всячески кокетничает на камеру - молодая красавица-блондинка губки поджала "бантиком", послала воздушные поцелуи в камеру, игриво улыбнулась и пообщалась в сети со своими поклонниками.

Сообщалось, что 18-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко порадовала поклонников очередным горячим кадром.

На новом снимке, опубликованном в сети, девушка предстала в очень откровенном образе. На ней оригинальная майка из цепочек, надетая на голое тело, а сверху София накинула жакет, который, впрочем, не скрывает отсутствие бьстгальтера.

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