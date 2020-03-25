Модель и начинающая певица София Евдокименко, внучка поп-легенды Софии Ротару, впечатлила публику в сети новым стильным снимком

Как передает Politeka.net, юная артистка Sofia Eve (таков сценический псевдоним Сони Евдокименко) покрасовалась на улицах Нью-Йорка.

Так, младшая внучка Софьи Михайловны позировала в длинном беж-плаще под пояс и темной кофте. Образ стройной красавицы-артистки дополнили массивные серьги в ушах и неброский макияж. Снимок получился очень эффектным: непоследнюю роль в этом сыграли прекрасное естественное освещение и артистичность, умение позировать Сони.

Поклонники в восторге от увиденного:

«София, ты просто неотразима, икона элегантности😍»

«светишься, как солнце, очень красивая 😍»

«Невероятная красотка 😍 выше всяких похвал 😍»

«Вы очень красивая девушка .🔥😍😍»

«Вам так идёт такой образ ✨ Неповторимая София 💕»

Ранее мы сообщали, Соня выставила еще фото в таком же наряде, что и выше. Правда, на этом кадре образ раскрывается чуть больше: видно, что на девушке черные строгие брюки и ботинки на высокой шпильке - в дополнение к плащу. Красотка позировала на скамейке, вальяжно раскинувшись и глядя куда-то вдаль. Такое впечатление, что Соня устала и решила присесть отдохнуть. При этом у девушки серьезное выражение лица, нет и тени на улыбку.

"Я мог видеть, как ты покраснел, я мог чувствовать твое прикосновение ...", - подписала кадр звезда.

"Твои глаза, возможно, жаждали меня, твоя любовь могла бы спасти меня 🎶";

"Как же тебе идет все😍"; "Ты для меня пример и вдохновение- красивая, воспитанная, умная, идёшь к своим целям без скандалов и хайпа...";

"На ум приходит только фильмы 90-х"; "обожаю такой стиль фото😍", - отвечали ей в комментариях.

Ранее модель предстала перед фанами в сети в повседневном, но вместе с тем стильном образе.

Красавица-модель позировала в изодранных широких джинсах и светлой рубахе. Соня была при макияже и со стильной укладкой. Сразу Соня игриво на личных кадрах со сториз в Инста поморгала на камеру, а после - покрутилась перед зеркалом, показывая свою безупречную фигуру.

Отметим, что возможности прокомментировать снимки у подписчиков Евдокименко не было, но ранее в своих комментариях под постами модели они неоднократно отмечали, что Соня "невероятная красавица" и просто "обворожительна". Некоторые писали, что она очень похожа на свою звездную бабушку.

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