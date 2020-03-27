Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала новое фото в Инстаграм
На фото Соня позирует в полосатой белой футболке и очках. Образ дополнила Евдокименко украшением на шее и собранными волосами в хвост. Внучка Ротару сидела на полу, а рядом можно увидеть было пуф, журнальный столик, диван и другие предметы интерьера комнаты. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
"Что сегодня делаете дома?", - написала Соня.
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Фанаты успели поставить почти тысячу лайков, среди которых была и София Ротару. Также они написали несколько комментариев:
"Я начала свой маленький проект, читаю книги и стараюсь развиваться", " России выходные до 05.04. Срочно закрываем короткие контракты - это если про бизнес", "Как мне нравится цвет вашей помады", "Валяюсь в кровати и скучаю, потому что нечем заняться и ничего не хочется делать... только спать, спать, спать", "Честно ничего... Вернулись из больницы иду доделать видео на фан... Настроения нет(".
Ранее мы сообщали, что 18-летняя София Евдокименко, внучка и тезка украинской поп-легенды Софии Ротару, впечатлила публику новым фото.
Юная певица и модель Sofia Eve (сценический псевдоним девушки) опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, сделанный в подземке в США. К слову, Соня учится в школе дизайна "Парсонс" и львиную долю времени проводит в Америке.
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