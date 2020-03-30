34-летняя российская актриса Елизавета Боярская, дочка известного Д'Артаньяна  Михаила Боярского, рассказала, как сильно на нее повлиял карантин из-за коронавируса

Как передает Politeka.net, Елизавета поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала рядом со своим мужем, актером Максимом Матвеевым. Оба развалились на диване и открыто улыбались в объектив. При этом вид у Боярской говорил о том, что она окончательно "одомашнилась": растрепанные волосы, отсутствие косметики и растянутый реглан серого цвета.

"Тихо шифером шурша, едет крыша не спеша. 10ый день самоизоляции. Ну хорошо, 5 дней легкой , 5 дней уже строгой. Но все же. Все пытаюсь сделать какой-нибудь толковый пост, что-то рассказать , поделиться, но я ничего не успеваю. Кормёжки, мойки, стирки, глажки, дети , игры, учеба 🤪. И вот что скажу, всем домохозяйкам респект и восторг! Героини!💪🏻✊🏻 #самоизоляция", - поделилась актриса о своих карантинных буднях.

Поклонники кинулись обсуждать парочку, при этом отметили, что они, на удивление, сильно похожи друг на друга.

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"Шо-то вы какие-то подозрительно весёлые и красивые.......😳😍"

"Каэш! Это тебе не перед камерой ходить туда сюда😂"

"Так похожи с мужем))🌞"

"Какие вы хорошие! Вот есть же одно целое! 😍"

Ранее мы сообщали, Боярская часто делится в Инстаграм фото с мужем. Недавно она опубликовала снимок с жаркими объятиями, который приурочила к окончанию съемок супруга в нашумевшем сериале "Тригер".

"Пара века!!! Люблю безумно Вас!!! Творите!!! Дай бог всех благ!!!"; "Как вы похожи ))))"; "Боже. Какие вы светлые! ❤️"; "похожи, как два сиамских близнеца👍 красавцы ❤️", - писали в комментариях.

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