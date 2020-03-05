34-летняя актриса Елизавета Боярская, дочка советского артиста Михаила Боярского, обескуражила домашними фото с возлюбленным
Как передает Politeka.net, девушка решила поздравить 37-летнего мужа Максима Матвеева, тоже актера, с выходом последней серии "Тригера", в котором тот сыграл главную роль. Боярская поделилась интимными кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. На фото она предстала в несколько растрепанном виде и ненакрашенной.
"Вот этого парня сегодня официально можно поздравлять с состоявшейся премьерой!!! Сегодня последняя серия Тригера. Это твой успех, ваш успех и ваш прорыв. Ко мне в эти недели то и дело подходили люди и говорили, -смотрим , не можем оторваться. Я так рада, я так горда!!! @maxim_matveev_ Твой талант и твоя фантастическая работоспособность встретились с крутейшей командой и крутейшим материалом и получилась бомба! Я поздравляю всех создателей, всех артистов!!! Вы сделали замечательное кино! #тригер #максимматвеев #премьера @1tv"
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"офигенная пара"
"Проект действительно круто получился! Смотрится на одном дыхании! А Максим фантастический просто!!!"
"Очень нравится сериал 🔥🔥🔥 работа Максима просто вау🔥👏"
Ранее мы сообщали, Елизавета удивила фото с новой прической - каре с выпрямленными локонами (как оказалось, это был парик). Актриса украсила голову ленточкой-ободком нежно-кремового оттенка. А непревзойденный макияж с упором на глаза подчеркнул ее естественную красоту.
"Весна. На улице ничего не поменялось, но настроение кровобурлическое...))) Фото", - подписала снимок звезда.
Поклонники менее чем за сутки успели поставить почти 50 000 "сердечек", а комментарии полны комплиментов.
"Невероятная женственность! 👁"; "Самая великолепная актриса для меня. Бесконечно талантливая ! Спасибо Вам за Вас такую ! Даже клипы с Вами -искусство. Смотрела "Вишнёвый сад"-это просто нереально сыграно....", - писали в комментариях.
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