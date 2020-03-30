25-летняя невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась советом с парами с большой разницей в возрасте

В прошлом году Украину потрясла новость о романе 54-летнего певца Виктора Павлика с его 25-летней концертным директором. Многих людей смутила их 29-летняя разница в возрасте. Однако, сами влюбленные активно защищают свои отношения от нападок и не стесняются рассказывать о личном в сети и интервью.

Как сообщает Politeka, на этот раз Репяхова решила посвятить теме разницы в возрасте целый пост в своем Инстаграм. Она уверена, что история их с Павликом отношений доказывает, что в этом мире возможно все.

По словам девушки, во многом ей помогла понимающая мама.

«Мне повезло, моя мама всегда меня понимала, поддерживала и я никогда не думала о том, как ей все это рассказать и преподнести по мягче», - рассказала она.

В то же время, возлюбленная Павлика отмечает, что так повезло далеко не всем. В связи с этим она поделилась своими советами с девушками, которые столкнулись с непониманием из-за своих отношений с мужчинами с большой разницей в возрасте.

«Слушайте своё сердце. Будьте индивидуальны. Берегите СВОЮ историю. А социум всегда будет заставлять мыслить по шаблону» - написала Репяхова.

В своем посте она также поделилась совместной фотографией с Павликом, на которой певец позирует с гитарой в руках, а девушка приобнимает его за плечо.

Напомним, молодая невеста Павлика рассказала о пластической операции.

Как сообщала Politeka, молодая любовница Виктора Павлика без лифчика показала, чем соблазнила певца.

Также Politeka писала, что Павлик резко сменил имидж и порадовал любовницу перед свадьбой: «Жених-старичок».