Украинский певец Виктор Павлик показал, как готовится женитьбе в четвертый раз

Павлик отправил своей любимой фото, где у него маска-патчи под глазами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку девушки в сети.

"Витя, жених-старичок, собирается к возлюбленной", — написал артист.

Невеста показала фанатам милую переписку и отметила, что так ее жених веселит.

Известно, что пара знает, где они будут праздновать свадьбу. По словам Кати, невесты, она влюбилась в эту локацию. Правда, где она, пока никто не говорит.

Стоит добавить, что 54-летний музыкант и певец Виктор Павлик в текущем году в четвертый раз пойдет под венец. Его избранница на 28 лет младше него.

Пара сейчас активно готовится к свадьбе. Девушка ведь впервые выходит замуж.

Ранее мы сообщали, что знаменитый певец Виктор Павлик собирается снова жениться, в этот раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой.

Недавно молодая девушка показала, как она принялась готовиться к свадьбе и откровенно призналась какое "взаимопонимание и любовь" царят в ее с Виктором дом.

Сегодня же на странице звезды в социальной сети Инстаграм появилось весеннее фото, на котором она позировала без белья и каких либо украшений. Екатерина показала себя в естественном виде, прикрыв грудь пышным весенним букетом.

Сообщалось, что молодая любовница Виктора Павлика Екатерина Репяхова внезапно показалась в свадебном платье.

25-летняя избранница известного украинского певца, судя по всему, всерьез настроена на то, чтобы связать себя узами брака со своим возлюбленным. Как видно, девушка уже вовсю готовится к свадьбе.

Репяхова открыто заговорила о предстоящем торжестве на своей странице в Инстаграм в разделе сторис. Девушка ответила на вопрос своих подписчиков о том, определились ли они с Павликом с датой свадьбы. Она не стала делиться подробностями, однако дала четки и весьма однозначный ответ: «Да, давно».

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