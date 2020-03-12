Певец Виктор Павлик собирается жениться на скандально известной Екатерине Репяховой

Недавно молодая девушка показала, как она принялась готовиться к свадьбе и дерзко ответила хейтерам, что не боится их усмешек, пишет Politeka.net. А после этого девушка показала, как находит силы в себе держаться в позитивном настроении и не реагировать на других.

Специально на небольшом видео в Инстаграм Екатерина показала, как позировала перед зеркалом в одном бежевого цвета платье с тонкими бретелями, а также держит в руках огромный лист декоративного растения, прикрывая тем самым лицо и грудь.

«Я всегда ищу для себя источники вдохновения🌿 Без вдохновения моя душа была бы обезвожена😅☺️ Я создаю вокруг себя красивую жизнь, в лице красивых людей, красивых мест и красивых вещей💚 А потом красота притягивается в мою жизнь сама собой 🥰», – написала Репяхова под постом.

А вот что ответили пользователи:

«Красивенькая😍», «Такая нежная 😻», «Куколка😍», «🔥хоть джинсы и футболка, вы во всем леди😍», «Ви дуже талановита. Нехай вам щастить в усьому і завжди. Багато люди можуть говорити про вас хорошого чи поганого. Але то життя», «Ничего себе какой красивый "лопушок! "😊».

Ранее на странице звезды в социальной сети Инстаграм появилось весеннее фото, на котором она позировала без белья и каких либо украшений. Екатерина показала себя в естественном виде, прикрыв грудь пышным весенним букетом.

«Всегда оставаться естественной, чувственной и в гармонии с собой💞», – коротко написала звезда под новым снимком в социальной сети.

Сообщалось также, что молодая любовница Виктора Павлика Екатерина Репяхова внезапно показалась в свадебном платье.

25-летняя избранница известного украинского певца, судя по всему, всерьез настроена на то, чтобы связать себя узами брака со своим возлюбленным. Как видно, девушка уже вовсю готовится к свадьбе

Репяхова открыто заговорила о предстоящем торжестве на своей странице в Инстаграм в разделе сторис. Девушка ответила на вопрос своих подписчиков о том, определились ли они с Павликом с датой свадьбы. Она не стала делиться подробностями, однако дала четки и весьма однозначный ответ: «Да, давно».

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