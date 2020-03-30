Стало известно, как композитор Игорь Николаев впервые познакомился с Наташей Королевой

Об этом в интервью журналистам рассказала давняя подруга композитора Марта Могилевская, передает Собеседник.

По ее словам, первое знакомство произошло в далеком 1989 году.

Тогда одна приятельница обратилась к Могилевской с просьбой послушать запись юной певицы, а после одобрения она решила привезти ее в Москву.

"На тот момент мы с Игорем Николаевым, с которым нежно дружили, как раз думали на тему нового женского, точнее девичьего, проекта. Мы нашли ее в Киеве, и она приехала со своей маман в Москву", – вспоминает Могилевская.

И тогда на встречу с потенциальной звездой приехал сам Игорь Николаев, но знакомство с Наташей Королевой прошло не совсем гладко.

"И вот заходит в дверь такая юная, пышущая здоровьем 15-летняя дивчина, жирненькая, щечки, как у жабки, ножки волосатенькие..." – добавила подруга музыканта.

Увидев Королеву, Игорь Николаев пришел в ужас и сразу спросил у своей знакомой, издевается ли она над ним. Но после того, как услышал ее голос, композитор задумался.

"Он начал записывать с ней песни, я – работать над имиджем. Наташа похудела, преобразилась. Игорь придумал ей вместо фамилии Порывай псевдоним – Королева", – резюмировала Могилевская и добавила, что роман между музыкантами начался через пару месяцев.

Ранее в СМИ попала информация о том, что Игорь Николаев был госпитализирован в больницу с подозрением на COVID-19.

"У музыканта диагностирована очаговая пневмония. Окончательные результаты анализа он пока не получил, они будут готовы в течение двух дней. Врачи оценивают состояние Николаева как средней степени тяжести", - говорилось в сообщении.

Но 30 марта Игорь Николаев в своем Instagram сообщил, что у него не подтвердился роковой диагноз после двух сделанных тестов.

Напомним, что Наташа Королева разукрасила себя до неузнаваемости и напугала видом: "Что за гуманоид?".

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