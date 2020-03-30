Оля Полякова заблудилась во время прогулки на природе с дочерью Машей

Украинская «суперблондинка» на прошедших выходных решила расслабиться и посвятить время семье. Для этого она с дочерью и, судя по всему, с мужем, отправилась на прогулку по реке. Как сообщает Politeka, соответствующими кадрами звездная мама и ее дочь поделились на своих страницах в Инстаграм.

Однако, прогулка не обошлась без приключений. Так, судя по коротким видео на странице Поляковой-старшей, во время сплава по реке они заблудились.

«Ребята, я должна выйти к вам в эфир, но я заблудилась на речке, и мы уже целый час ищем дорогу и найти ее не можем», - рассказала Полякова.

Судя по видео, дело происходило уже поздним вечером.

«Держите за нас кулачки!», - вклинилась в рассказ матери Маша.

В свою очередь, певица отметила, что они сильно замерзли.

«Боже, мы так замерзли! Мы как суслики! Мы втроем посреди речки, ночью, и мы вообще не знаем, что нам делать. Мы уже полтора часа на воде…Короче, молитесь за нас», - попросила Полякова.

В то же время Маша поделилась у себя на странице снимком, на котором она позирует в шапке и теплой куртке с капюшоном в кромешной темноте.

«Потеряться на речке – чек», - подписала снимок девушка.

Впрочем, позже Полякова сообщила, что им с семьей все же удалось благополучно добраться домой.

Напомним, с дочерью Поляковой случилось ЧП, певица раскрыла подробности.

Как сообщала Politeka, дочь Поляковой поразила идеальными формами, переплюнув звездную маму.

Также Politeka писала, что Полякова оседлала молодого жеребца в эффектном наряде.