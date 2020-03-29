Известная украинская певица Оля Полякова показала в Инстаграм, как отдыхает с дочерьми на карантине

В этот раз артистка решила показать во время отдыха в рамках съемок шоу "Світське життя", как позирует у своего дома и также, как проводит там свое время с родными. Во время видеозаписи, представленной в разделе Стори в Инстаграм, можно увидеть газон, сосны, а также какой-то домик немного дальше. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Отметим, свой дом и территорию вокруг него звезда показала в естественном виде и без макияжа. Она позировала в спортивном костюме и с распущенными волосами. При этом также можно отметить, что не побоялась в шоу звезда продемонстрировать, как проходят домашние будни на карантине.

Оля похвасталась личной теплицей, где с детками посадила несколько овощей. При этом ведущая Екатерина Осадчая задавала много разных вопросов, касающихся домашнего быта артистки. Сама Оля не без юмра отвечала на самые провокационные и даже появилась в банном халате с дочерью во время своего отдыха.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Оля Полякова показала ролик в сторис Инстаграм, где нет такой функции.

Ранее Оля Полякова в экстремальном мини засветилась в компании комиков из «Квартал 95» Юрия Ткача и Евгения Кошевого.На снимке Полякова стоит в мини-платье, которое оголяет ее стройные ножки. Сверху Полякова накинула пиджак. Звезда дополнила образ длинными сапогами в необычный принт. Отметим, что комики тесно прижались к певице.

«Дорогие мои, сегодня стартует премьера нового сезона «Рассмеши комика» в совершенно неожиданном формате - весь выигрыш участники будут отдавать на реализацию социальных проектов по всей стране», - рассказала Полякова.

«Жека на фото получился лучше всех», «Оля, Вы лучшая и нереальная красавица!!! С удовольствием буду смотреть "Рассмеши комика" с Вами», «Ваши ножки сделают рекламу любым лаптям», «Нууу Полякова всегда красотка, с перчиком», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость

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