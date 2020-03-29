Известная украинская певица Оля Полякова призналась, что ей непросто дается воспитание двух девочек

В этот раз артистка решила рассказать во время отдыха в рамках съемок шоу "Світське життя", как проводит там свое время с родными и как воспитывает своих деток - Алису и Машу, пишет Politeka

Артистка рассказала, что смотреть за детками ей весьма тяжело, ведь каждая из них – равная личность. Однако, благодаря карантину у нее есть возможность сблизиться с ними (чтобы посмотреть виде, доскролльте страницу до конца).

"Вчера в первый раз услышала от Маши фразу, что она хочет в школу", – отметила Оля, рассказывая о том, как проходят будни звезды с детьми дома. Как выяснилось, Алиса и Маша каждый день занимаются по несколько часов, а также берут дополнительные уроки.

Теперь звезда устраивает с детьми прогулки, во время одной из таких Маша даже разбила нос, упав с лошади. По этому поводу Полякова-младшая даже поделилась памятным фото.

Оля рассказала, что было довольно страшно, ведь она сама видела, как девочка испугалась и ее конь понес. Она даже закричала: "Маша, ты живая?" А она молчит. Это было очень страшно".

Стоит отметить, что девочки на конные прогулки отправлялись с самого детства и у них ранее был пони по прозвищу Катя – когда дочери певицы выросли, лошадку отдали на ипподром.

Так сообщалось, что Оля Полякоова покрасовалась в стильном полушубке на фоне Ейфелевой башни.

Артистка без макияжа, но в штанах в облипку и с распущенными волосами выглядела весьма свежо и стильно. Кроме того на исполнительнице были актуальные в нынешнем сезоне высокие ботинки, свитер с золотистым принтом и сумочка.

На снимках Ольга расположилась на заборчике у главной достопримечательности столицы Франции и игриво улыбалась на камеру. Поклонники оценили простой, но интересный образ исполнительницы и осыпали ее комплиментами.

Напомним, Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость

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