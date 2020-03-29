Дочь Оли Поляковой, Маша Полякова, показала удивительные кадры с новой фотосессии

Как сообщает Politeka.net, Маша Полякова, на карантине не скучает. Дочь звезды решила делиться результатами своих фотосетов из личного архива, ведь Маша занимается моделингом и мечтает связать свою жизнь с творчеством, правда, не знает, на какой сфере остановиться.

Пока дочь "Королевы ночи" публикует свои эффектные фотосеты, один из которых произвел неописуемое впечатление на ее многочисленных подписчиков.

Маша запечатлена в обьяемной куртке желтого цвета с черными вставками и надписями. Под низ она накинула черную кофточку с анимешным рисунком. Она добавила наряду "изюминку" в виде крупной серебряной цепочки на шее, подчеркнувшей ее стильный образ. Девушка распустила волосы и продемонстрировала макияж в естественных тонах, буквально переплюнув звездную маму.

"Ну что вы ребят как вам дома . А каково иметь теперь отношения на расстоянии?🐥", - спросила младшая Полякова у подписчиков.

Подписчики девушки искупали Машу в комплиментах, а также ответили на ее вопрос.

"Красотка 😍😍😍❤️", "Машка милашка😊", "Очень скучно дома без друзей😔", "Богиня 🍒", "Отношения на расстоянии? Это пипец просто 😭😭😭", "Огоо😻🔥😻очень🔥😻😻😘 красивая🔥", "шикарная", "Какая же ты красивая, 🔥🔥🔥 мамина копия 👍👍👍".

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Как сообщала Politeka, дочь Поляковой в крохотном бикини показала, чем ее одарила мать-природа.

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