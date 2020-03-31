Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде показала, чем занимается на карантине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Это был оочень необычный, но такой крутой опыт! Так вот ребята, это была первая моя съемка онлайн. Я получила огромный кайф пока мы с @kate_kondratieva творили! Отличная идея, так что карантин имеет свои плюсы», - говорится в сообщении.

На опубликованных снимках Андраде позирует в футболке и облегающих штанах, играясь со своим домашним питомцем.

«Классная фотка», «я в восторге от тебя, Мишель», «идеальная», «Красивая грудь наверное», «самая лучшая», «когда идеально все – супер», - пишут они.

"Как красиво", - написала приемная дочь Потапа Наталья Горовая.

До этого мы писали, что Мишель Андраде удивила поклонников неожиданным обращением.

Так, исполнительница рассказывает о своем новом клипе и о том, какой смысл был заложен в песню.

«Независимо от цвета кожи, национальности, сексуальной ориентации, своего тела и его возможностей, мы все равны и достойны любви, веры, гордости, поддержки…Поддержка сейчас особенно важна! Сейчас, когда мы физически оторваны от любимых и друзей, не можем обнять друг друга, мы еще сильнее должны чувствовать друг друга и помогать на расстоянии. Может быть события в мире повлияют на наши взгляды и отношения с окружающими, мы перестанем быть равнодушными и разучимся осуждать», - отметила она.

Напомним, любимица Потапа засветилась в компании двух парней, Дорофеева не сдержалась

А еще Politeka сообщала, что подопечная Потапа приспустила куртку ради сочных снимков

Также Politeka писала, что подопечная Потапа потрясла прелестями в вызывающем топе