Известная модель Синди Кроуфорд продолжает свою традицию, публикуя архивные фотографии

Об этом пишет Politeka.net.

В последнее время 54-летняя модель делится в своем Instagram редкими семейными снимками.

На этот раз Синди Кроуфорд решила поделиться опытом рождения детей в домашних условиях, показав своим подписчикам снимки с домашних родов.

«Это сложное время для всех нас, но мое сердце особенно разбивается от мыслей о матерях и их партнерах… По мере того как дела с коронавирусом и политикой рождения детей в больницах меняются каждый день, многим женщинам будет любопытно узнать о моем опыте домашних родов», – написала Синди в своей публикации и пригласила всех поклонников в прямой эфир, где она бы ответила на интересующие вопросы.

На архивных снимках молодая Синди Кроуфорд выглядит счастливой и трогательной. Поклонники в Instagram оставили десятки комментариев, где назвали модель самой лучшей и вдохновляющей мамой.

Многие поклонники признались, что не знали, что обоих своих детей Кроуфорд родила дома.

Ранее мы рассказывали о том, что Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, позировала в том, что можно с натяжкой назвать платьем, которое было черного цвета. Оно практически не закрывало ее тело.

Белье при этом Гербер забыла надеть. Волосы у дочери Синди были растрепаны на фото. Девушка показала свое тело только по пояс.

Фанаты успели поставить за полчаса более 75 тысяч лайков. Также они написали множество комментариев, где хвалили внешность девушки.

Напомним, Синди Кроуфорд поразила внешностью без макияжа: "как постарела".

Как ранее сообщала Politeka, Юная дочь Синди Кроуфорд посветила грудью в экстремальном декольте: от фото становится жарко.

Также Politeka информировала, что горячая дочь Синди Кроуфорд без белья показала, чем ее наградила природа: «Роковая красотка».