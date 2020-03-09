18-летняя Кайя, дочь американской супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Ренди Гербера, ошеломила публику пикантным снимком

Фотографию она опубликовала в сториз на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото на девушке надето платье из прозрачной ткани. Грудь модели прикрывают камни, которыми оформлено платье. Отметим, что на Гербер нет белья, поэтому ее лук смотрится очень соблазнительно. Добавим, что Кайе сделали необычную прическу, а также нарисовали выразительные стрелки.

Ранее Кайя уже делилась фотографией в этом платье с модного показа. Это дизайнерский наряд от известного итальянского бренда Miu Miu. В полный рост наряд смотрится сногшибательно.

Ранее мы писали, что красотка Кайя поделилась фотографией, на которой предстала без верхней одежды. Модель засняла свое отражение в зеркале, приняв довольно нескромную позу: выгнула спинку, прикрыв рукой оголенную грудь.

Как известно, дочка супермодели, звезды 1990-х Синди Кроуфорд несмотря на юный возраст уже известная и именитая модель. Она регулярно принимает участие в показах, снимается в рекламе, появляется на обложках модных журналов. Отметим, что Кайя очень сильно похожа на свою звездную мать.

Добавим, что Гербер дружит со многими популярными моделями. Так, недавно скандально-известная британская модель и актриса Кара Делевинь опубликовала снимок с Кайей. На фото изображена сама Делевинь, а крупным планом запечатлена ее нога, переплетенная с другой ногой.

«Так счастлива, что мы нашли друг друга», - подписала фотографию модель.

Как выяснилось, нога принадлежала Кайе, которая, по всей видимости, очень дружна со своей коллегой по подиуму.

Напомним, что Кайю Гербер застали за интимным занятием со скандальной моделью: пошла по девочкам.

А еще Politeka писала, что Кайя Гербер без стыда показала все, чем наградила ее природа: «Ну дает!».

Также Politeka сообщала, что Кайя Гербер превзошла звездную мать, оголившись на подиуме: "Невероятно красивые...".