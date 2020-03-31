26-летняя Алла Добкина, дочка скандального украинского политика Михаила Добкина, показала себя в необычном образе вместе с маленьким сыном

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала без штанов, в одной лишь длинной и широкой футболке розового цвета. Алла позировала рядом с картиной, без косметики и с хвостом на голове. Вместе с ней творением искусства любовался ее годовалый сын.

Примечательно, что внимательные поклонники заметили раны на коленях девушки, предположив, что она могла упасть в "погоне" за непослушным ребенком - "Ну, ничего себе"

"Вы где так упали, что повредили ножку 😂 ну да детки бегают 🏃‍♂️ мамы не догонят 🙏

В подписи Добкина раскрыла свою задумку по поводу картины на фото: "Я запускаю опять аукционы ❤️ раз в неделю, я буду выставлять картины, вещи из собственного гардероба и вещи нашего фонда 🖤 Сейчас все забыли о помощи деткам, которые постоянно нуждаются в этом 🙏🏼 порадуйте себя и помогите детям💋 собранные средства мы перечислим @kuzlo12042017 🤗".



К слову, стоимость картины "Моя хорошая" стартует с 1500 гривен.

Ранее мы сообщали, Добкина похвасталсь музыкальным талантом сына, усадив его за фортепиано. Алла намекнула отцу, экс-депутату, о подарке малышу на 2-летие, на что Михаил Маркович отшутился.

«Юный музыкант. Дедушка..нам такой нужен на 2 годика», - написала Алла под видео. А ее отец ответил: "А может сначала гитару?"

Напомним, что расфуфыренная Алла Добкина взбудоражила украинцев признанием: "Поцелуи только в кровати".

Как сообщала Politeka, бесстыжая дочь Добкина раздвинула ноги на камеру и удивила признанием: "Очень кайфую от этого".

Также Politeka писала, что Алла Добкина засветила все свои достоинства в прозрачной сетке: «вот это объемы».