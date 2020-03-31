Известная певица Тина Кароль удивила яркими танцами с Даном во время нового эфира песенного шоу "Голос"

В этот раз певице удалось удивить во время очередного эфира шоу - артистка зажгла вместе с одним из членов жюри прямо возле судейского кресла, сообщает Politeka

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Самое интересное через неделю🤩 @goloskrainy_official #ТинаКароль #TinaKarol #голоскраїни

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Похоже, приписываемые роман звездам Дану Балану и Тине Кароль набирает обороты. В этот раз пара покорила поклонников зажигательными танцами под известную мелодию. Артисты мило держались за руки и кружились возле сцены, весело смеясь и удивляя. 

Кадры одного из пикантнейших моментов их танца были представлены также на фан-странице Тины Кароль в социальной сети Инстаграм.

«Эх, Дан 😃 теряем парня, поплыл...😍😍😍 Тина все его куда-то ведёт, а он и рад.. солнышки», «ДанТина и ФанТина best friends?🙏❤️😍», «Счастливые 🧩🧩 Ими можно любоваться вечно», «Дан, что ты сделал с Тиной?🙈», «Неееет, самое интересное через 2 недели 😻 команда Тины, приезд мамочки Дана❤️❤️❤️ ой, сердце не выдержит, наверное 😂», «Тина в этот раз ведёт эти танцы баланцы 😁», «Любимые и неповторимые 💛💛💛», – написали пользователи.

До этого же  звезда не удержалась от курьезной беседы вместе с Даном в перерыве между выступлениями. После завершения номера, Потап воскликнул в адрес выступившей девушки: "Вот она, звезда настоящая!". 

На что Дан тут же добавил, повернувшись к Тине: "После тебя, малыш, конечно!". Тина же не осталась в стороне и с милой улыбкой на лице отреагировала: "Та, я не ревную". Пожав плечами, звезда снова улыбнулась, чем вызвала восторг в сети. 

Поклонники принялись выражать восхищение милым моментом на фан-странице Тины и В инстаграм. 

Напомним, что Тина Кароль показала, что прячет под рубашкой прямо на концерте 

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