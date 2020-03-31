Популярная телеведущая Ксения Собчак раскрыла детали своей болезни

Об этом звезда рассказала во время прямого эфира в Instagram, передает Politeka.net.

По словам Ксении Собчак, она переболела коронавирусом COVID-19 еще до Нового года.

Во время прямого эфира со своим мужем Ксения Собчак, которую ранее заподозрили в попытке скрыть беременность, призналась, что ей специалисты поставили диагноз «атипичная пневмония» и прописали антибиотики.

«Я давно переболела коронавирусом...Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота», — с тревогой вспоминала популярная телеведущая.

Ксения Собчак также добавила, что после коварной болезни у нее появились осложнения, она потеряла голос, который помог восстановить фониатр.

«Мне адреналин капали через трубочку», — резюмировала она во время прямого эфира с Константином Богомоловым.

Стоит отметить, что накануне мать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-19 и пневмонией, но результаты теста оказались отрицательными.

Ранее мы рассказывали о том, что в соцсетях начали ходить слухи, что Ксения Собчак беременна от своего супруга Константина Богомолова. Ее заподозрили в "положении" после посещения светского мероприятия.

Присутствующие гости заметили у Ксении округлившийся живот. Через какое-то время Ксения Собчак отреагировала на слухи и заявила, что просто "плотно поела". Она отметила, что слух о ее беременности пустил журналист Антон Красовский.

По словам Ксении Собчак, он так смотрел на ее живот после поедания блинов, что ей стало ясно, кто сделал предположение о ее беременности.

Напомним, Собчак ошарашила внешним видом дома, Богомолову не повезло.

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