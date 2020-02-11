Лікарі докладають максимум зусиль, щоб врятувати новонароджену дочку Мілли Йовович

Про це зірка Голлівуду написала в своєму Instagram, передає Politeka.net.

Як відомо, третя дочка Мілли Йовович з'явилася на світ 20 січня. Її назвали чоловічим валлійським ім'ям Ошин, що означає «оленятко».

За словами Мілли, під час вагітності вона сильно переживала за здоров'я свого малюка, оскільки її попередня вагітність закінчилася викиднем. Зірка Голлівуду довго не могла прийти в себе після цієї трагедії.

І, хоча пологи пройшли успішно, як для неї самої, так і для новонародженої дочки, переживання зірки «Обителя зла», на жаль, виявилися немарними.

Як виявилося, медики діагностували у маленькій Ошин важкий випадок жовтяниці.

«У Ошин важкий випадок жовтяниці, тому нам довелося лягти в клініку і виходжувати її всю тиждень. Лікарі рекомендували їй посилене харчування. Але вона так швидко засинає під час годування грудьми, що нам доводиться догодовувати її зцідженим молоком з пляшечки. У бідної крихти так багато маленьких подряпин на п'ятах! Лікарі беруть у неї кров, щоб перевірити її на антитіла. Коли я бачу їх, моє серце просто розривається. Сподіваюся, аналіз крові, який вони зробили сьогодні, покаже, що їй стало краще», — відверто розповіла Мілла Йовович у своєму Instagram.

Варто відзначити, що в годівлі новонародженої Ошин Міллі Йовович активно допомагають її старша і середня дочки — Евер і Дэшилл.

Раніше ми розповідали про те, що разом з режисером Полом Андерсоном 44-річна зірка "Обителі зла" і "П'ятого елемента" Мілла Йовович вже виховує двох дочок — дванадцятирічну Еву і чотирирічну Дашиель. Усі дівчатка з'явилися саме в цьому щасливому для Йовович шлюбі.

Раніше зірка Голлівуду була одружена з актором Шоном Ендрюсом, витримавши з них всього 1 місяць. А потім за режисером Люком Бессоном, проживши вже 2 роки. З треьим шлюбом Йовович не поспішала. З Підлогою Андерсеном вони прожили 7 років перед офіційним заміжжям. На той момент у молодих вже була дворічна донька Ева.

Зараз зірці 44 роки, а її чоловікові – 54 роки.

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