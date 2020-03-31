31-летняя российская актриса Кристина Асмус рассказала, когда именно, по ее мнению, в нее влюбился будущий супруг 39-летний комик Гарик Харламов

Асмус впервые познакомилась с Харламовым на фестивале "Большая разница" в Одессе. Но вот юморист заприметил Кристину ранее, когда она снималась в сериале "Интерны". Ему очен понравилась девушка в белом халатике, пишет "СтарХит".

«В начале отношений Гарик рассказывал, что влюбился в меня, увидев в «Интернах». И обожал мой белый халат. Я как-то даже купила костюмчик медсестры в магазине для взрослых, но он так и лежит где-то на антресоли», - поделилась Асмус.

Актриса отметила, что таким образом, хотела преподнести мужу сюрприз, но за нехваткой времени позабыла о пикантном подарке. Зато Гарик не забывает регулярно дарить жене презенты. Правда, Кристина призналась, что порой его подарки сводят ее с ума.

Она рассказала любимую историю о Гарике и подарках. Как-то на заре их отношений он преподнес ей на 8 Марта цепочку-чокер с кулоном в виде сердца. Асмус сделала вид, что обрадовалась, но чуть позднее намекнула мужу, что не любит "все эти сердечки-цветочки" и предложила в следующий раз выбирать украшения вместе. Однако, через год ситуация повторилась.

«И что вы думаете? Он подарил мне точно такую же цепочку с точно таким же сердечком этой же марки только из новой коллекции. Это не было шуткой. Он реально забыл. Мы долго смеялись потом», - рассказала Кристина.

Напомим, пара расписалась в 2013 году, а в 2014-м у них родилась дочь Анастасия.

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