Популярная российская актриса Кристина Асмус публично обратилась к поклонникам
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Актриса Асмус опубликовала нежное фото в белоснежной постели, где она сидит, свесив одну ногу с кровати. На фото она добавила наклейку «Оставайтесь дома».
На следующем фото она решила покривляться: красотка втянула лицо в шею, таким образом, что получился второй подбородок, открыла широко рот, выпятив губы и выпучила глаза. В целом фото получилось довольно эффектным. Тем более, что она добавила подпись к нему «Панятна?», тем самым пригрозив фолловерам, чтобы сидели дома и не выходили на улицу во время карантина из-за пандемии коронавируса.
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Также на первом фото красотка оголила немного живот из-под короткого белого топа. За ее спиной можно рассмотреть интерьер их общей спальни с Гариком Харламовым, мужем Кристины.
Напомним, что Асмус снялась в невероятно масштабной фотосессии, которая продолжалась 13 часов. За это время звезда сменила 7 образов, а в конце даже решилась на отважный поступок – подстригла волосы на камеру.
«Ух, жара», «Бомбезно», «огонь», «ты шикарная», «Огнище», «Новая версия 50 отттенков серого, гораздо лучше, гораздо сексуальнее», «шикарно выглядите», «супер! Ты подстриглась, да ладно??», - пишут поклонники актрисы. До этого мы писали, что Кристина Асмус продолжает покорять российский кинематограф. Подробностями звезда поделилась в своем личном Instagram.
В частности, Кристина Асмус похвасталась перед поклонниками, что сыграла в новом фильме "Китобой", где ей досталась откровенная роль.
При этом российская звезда сразу успокоила фанатов и заявила, что в фильме не будет пикантных сцен.
Также мы сообщали, что звезда опубликовала архивный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в восхитительном образе в плаще бежевого цвета. Кристина собрала волосы в хвост и нанесла яркий макияж со "стрелками" на глазах и темно-розовой помадой. Девушка снялась с высоты, выйдя на балкон, и повернувшись к объективу спиной. Асмус сверкнула дерзким взглядом, кинув его через плечо. На ее лице играла легкая улыбка.
Напомним, Асмус сняла белье и взбудоражила сеть интимным фото.
Как сообщала Politeka, неудачи посыпались на Асмус, актриса не сдержалась: "Может оказаться последним...".
Также Politeka писала, что Асмус показала себя в полный рост и взбудоражила видом: "42 размер ноги".