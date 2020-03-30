31-летняя российская актриса Кристина Асмус обескуражила поклонников неожиданным поступком

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на которых она с легкостью распрощалась с длинной копной своих волос. Кристина предстала в шикарном вечернем платье с бретельками в виде золотых цепей, идеальным макияжем и ножницами в руках. С невозмутимым выражением лица артистка отрезала волосы по плечи. По всем видно, что Асмус довольна выходкой.

"Ну что???????!!!!!!!!! Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! 🤪 Получите, распишитесь ))))) Пока салоны красоты на карантине 😂, я подстриглась в объективе гениального @flea_view 📸 Все фото и интервью для @peopletalkru по ссылке в сторис!!!!! ☝🏻⚡️", - поделилась актриса.

Поклонники пришли одновременно в ужас и восторг, поставив за считанные минуты более 34 000 "лайков". Многие отметили, что новая прическа непременно пойдет "крутой" Кристине. Правда, некоторые усомнились в ее адекватности, спросив, не жалко ли.

"Лишь бы вам было не жаль...😊"

"Уау! Кадры огонь 🔥"

"Смело 😮"

"😍 Супер экшн 👌"

"Как круто! Вот это эксперимент! Я восхищена! 🔥🔥🔥"

"Ой) неожиданно, но эта длина очень вам идёт! Красотка! 😍"

"Степень крутости зашкаливает!!!! 😍"

"Харламову на усы и лысину)))"

"Божечки. Жалко как мне😟"

"Не жалко такую красоту стричь?!😯😧"

Ранее мы сообщали, Асмус после скандала с фильмом "Текст", где она исполнила одну из главных ролей и засветилась в интимной сцене, не стесняется показывать постельные кадры - даже в реальной жизни. Недавно актриса опубликовала фото, на котором она сидит на кровати в соблазнительном топике, раздвинув ноги в пижамных штанах.

Напомним, Асмус сняла белье и взбудоражила сеть интимным фото.

Как сообщала Politeka, неудачи посыпались на Асмус, актриса не сдержалась: "Может оказаться последним...".