31-летняя российская актриса Кристина Асмус обескуражила поклонников неожиданным поступком
Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм фото, на которых она с легкостью распрощалась с длинной копной своих волос. Кристина предстала в шикарном вечернем платье с бретельками в виде золотых цепей, идеальным макияжем и ножницами в руках. С невозмутимым выражением лица артистка отрезала волосы по плечи. По всем видно, что Асмус довольна выходкой.
"Ну что???????!!!!!!!!! Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! 🤪 Получите, распишитесь ))))) Пока салоны красоты на карантине 😂, я подстриглась в объективе гениального @flea_view 📸 Все фото и интервью для @peopletalkru по ссылке в сторис!!!!! ☝🏻⚡️", - поделилась актриса.
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Поклонники пришли одновременно в ужас и восторг, поставив за считанные минуты более 34 000 "лайков". Многие отметили, что новая прическа непременно пойдет "крутой" Кристине. Правда, некоторые усомнились в ее адекватности, спросив, не жалко ли.
"Лишь бы вам было не жаль...😊"
"Уау! Кадры огонь 🔥"
"Смело 😮"
"😍 Супер экшн 👌"
"Как круто! Вот это эксперимент! Я восхищена! 🔥🔥🔥"
"Ой) неожиданно, но эта длина очень вам идёт! Красотка! 😍"
"Степень крутости зашкаливает!!!! 😍"
"Харламову на усы и лысину)))"
"Божечки. Жалко как мне😟"
"Не жалко такую красоту стричь?!😯😧"
Ранее мы сообщали, Асмус после скандала с фильмом "Текст", где она исполнила одну из главных ролей и засветилась в интимной сцене, не стесняется показывать постельные кадры - даже в реальной жизни. Недавно актриса опубликовала фото, на котором она сидит на кровати в соблазнительном топике, раздвинув ноги в пижамных штанах.
Напомним, Асмус сняла белье и взбудоражила сеть интимным фото.
Как сообщала Politeka, неудачи посыпались на Асмус, актриса не сдержалась: "Может оказаться последним...".