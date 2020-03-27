Популярная российская актриса Кристина Асмус удивила смелой выходкой на новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Скоро!», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что Асмус снялась в невероятно масштабной фотосессии, которая продолжалась 13 часов. За это время звезда сменила 7 образов, а в конце даже решилась на отважный поступок – подстригла волосы на камеру.

«Ух, жара», «Бомбезно», «огонь», «ты шикарная», «Огнище», «Новая версия 50 отттенков серого, гораздо лучше, гораздо сексуальнее», «шикарно выглядите», «супер! Ты подстриглась, да ладно??», - пишут поклонники актрисы.

До этого мы писали, что Кристина Асмус продолжает покорять российский кинематограф. Подробностями звезда поделилась в своем личном Instagram.

В частности, Кристина Асмус похвасталась перед поклонниками, что сыграла в новом фильме "Китобой", где ей досталась откровенная роль.

При этом российская звезда сразу успокоила фанатов и заявила, что в фильме не будет пикантных сцен.

"В декабре я снялась в полнометражном фильме «Китобой». Это не хоррор), это драма. Я сыграла девушку из секс-видеочата. Уууфь) Но спешу вас расстроить, пикантных сцен не было. Прям даже обидно. Зато был мой самый длинный дубль в карьере, который длился 43 минуты", - написала Кристина Асмус в качестве подписи к снимкам, на которых актриса предстала в разных образах.

"Смотрю, вошла во вкус быть п*рнозвездой", "После хрени с Петровым Асмус уже не та", "Рабочая сторона?", "Божественная", "Красивая, но невольно голова набок клонится, смотря на фото", "Богиня дискотеки", "Фоточки шикардос!", "Что это потекло...", - пишут пользователи в комментариях под публикацией актрисы.

Напомним, Асмус сняла белье и взбудоражила сеть интимным фото.

Как сообщала Politeka, неудачи посыпались на Асмус, актриса не сдержалась: "Может оказаться последним...".

Также Politeka писала, что Асмус показала себя в полный рост и взбудоражила видом: "42 размер ноги".