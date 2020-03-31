Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала, как приводит тело в порядок во время карантина

Во время карантина пара решила не сидеть без дела, поэтому каждый день публикует новые фото, делится замечаниями и показывает счастивую жизнь со звоим супругом Владимиром Дантесом. В этот раз звезда сверкнула похудевшей фигурой в белоснежном спортивном белье, пишет Politeka.

Так, стильный кадр, на котором отдохнувшая Надя запечатлена в белом белье и со свободной рубашкой, завязанной на груди, появился на фан-странице звезды.

«Сначала ты все отрицаешь, а потом осознаешь всю степень важности соблюдения карантина и находишь плюсы. Спустя 5 дней мы с Вовой наотдыхались и поняли, что пора что-то делать: начали заниматься спортом три раза в неделю, осваивать медитацию, читать каждый день, готовить столько, сколько в жизни не приходилось», – цитируют слова певицы поклонники на фан-странице.

Отметим, до этого Дантес признался, что ему не нравится в Наде то, что она не готовит.

"Иногда бывает, что начинаю ворчать: "Могла бы чего приготовить". Я хочу завтрак, вот, например, у ребят, им готовит Маша, ты мне не готовишь. Что это такое? Должна знать баба свое место на кухне. И сам иду, спускаюсь на кухню, спокойно готовлю себе и ей поесть", - рассказал Владимир ранее.

Напомним, по возвращению из отпуска Надя также успела удивить новой сменой имиджа. Дело в том, что певица постригла волосы и перекрасила их в более глубокий и насыщенный цвет.

К слову, поклонники довольно часто бурно реагируют на жаркие кадры звезды. Многие фанаты любят делиться архивными кадрами Нади, которые им больше всего и понравились.

На старом кадре Надя позировала вместе с любимым супругом в милом и домашнем виде. При этом на довольно давнем фото артистка была еще с рыжеватыми волосами, чем немало порадовала поклонников.

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