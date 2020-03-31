Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала серию довольно ярких кадров из самых смелых своих фотосессий за последнее время

Даша - активный пользователь социальных сетей, поэтому старается каждый день пополнять ленту Инстаграм новыми кадрами, а после наступления карантина в разделе Стори артистка принялась выкладывать целые серии пикантных снимков, пишет Politeka.

Так, в этот раз Даша в саркастичной манере ответила на наиболее интересные вопросы поклонников и поделилась необычными и ранее не публикованными фото. На прдеставленных кадрах появилась во множестве стильных нарядов, причем чаще всего под ними не было белья.

На одном из наиболее провокационных кадров звезда и вовсе сняла брюки, показав свою фигуру без фотошопа и лишней обработки. Причем на самом кадре певица написала, что лучшие ее работы для Плейбоя, скорее всего, еще будут впереди.

Также звезда не забыла в ироничной форме ответить на вопрос о том, любит ли она шаурму. Певица выложила фото, на котором без белья прикрылась той же шаурмой в дерзком образе и с париком на голове.

До этого Даша приняла участие в стильной ретро-фотосессии, которая показала звезду в чувственном образе дивы. Певица примерила свой излюбленный костюм – небольшой боди, сделанный из бус. Также можно заметить, что артистка была в чулках или колготах. Дополнила наряд звезда ярким макияжем, аккуратной укладкой и стильной обувью.

Благодаря пышному декольте звезда также засветила свою грудь, едва удерживаемую над тугим корсетом.

«Выезжаю! 😅», «Бурлеск всегда будет и всегда актуален.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Дита Фон Тиз😍», «Красуня», «Вот реально, ваше тело-как одно из произведений исскусств🦋простите за пиетет,не знакома с вами лично..», «Дашаааа,ну нельзя быть на свете красивой такой🤤❤️», «Вам, Даша, фотографу, вашим родителям и, ладно, Боженьке БРАВО! Ну, такой шедевр сотворили, что спроси, а зачем сохранять человечество, то отвечу - Да, одна Даша стоит каждого вздоха! Обнимашкаю!😍», – отмечают пользователи.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек

Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами

Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна