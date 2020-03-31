Известная певица Светлана Лобода показала, как решилась на смену имиджа

В этот раз знаменитая артистка предстала на серии новых фото в социальной сети Инстаграм в новом и неожиданном для поклонников имидже. Будучи дома на карантине, звезда не стала забрасывать себя и поэтому активно тренировалась в спортзале все это время, а также рассказала, как ухаживает за собой, сообщает Politeka.

В этот раз артистка продемонстрировала смену имиджа, а точнее, смену цвета волос.

Так, певица решила освежить прическу. Она убрала челку и изменила оттенок волос на русый, уложив волосы в мягкие волны за спину. Фото сделала артистка, очевидно, в домашней обстановке.

На Светлане – черный топ с глубоким декольте. Шею Светланы украсила тонкая цепочка с крестиком и подвеской в виде лезвия. В подписи звезда была весьма лаконична, заявив лишь, что сейчас – «Время перемен».

Поклонники тут же ответили: «Вам просто чертовски идёт! (наконец-то чёлка исчезла)❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Самый красивый кумир 😄😻», «Красоткаа, это отвал всего😍🔥», «Я первая❤️», «Вам очень идёт🤤», «Нереально естественно и круто😍», «Самая красивая ❤️😍», «Согласна, ви очень красивая».

Также звезда решила показать, как проводит все домашнее время дома, как пытается разнообразить свои будни и как веселятся вместе с ней ее дети - Тильда и Ева. В разделе Стори на фото она показала, как устроила милую прогулку с детками. А на своей основной странице Светлана показала, как веселится в ванной сама, напевая собственные песни.

«Дома можно все !!!😂🤘😘 петь, танцевать ,креативить , писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала @muztv #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!», – написала Светлана под новым постом.

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