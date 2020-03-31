Известная певица Тина Кароль устроила насыщенную тренировку в новом имидже

В этот раз певице удалось удивить во время очередной тренировки. На своей странице в социальной сети Инстаграм артистка представила серию новых упражнений, которые помогают ей держать фигуру в отменной форме, сообщает Politeka.

Так, в этот раз в разделе Стори Тина представила серию кадров с тренировки в пустом спортзале. Артистка появиласть перед объективом с аккуратно уложенными волосами и в стильном светло-сером спортивном костюме.

Звезда приятно удивила также упражнениями с мячом на мышцы ног, которые помогают привести в порядок фигуру на карантине. К слову, после того, как певица изолировалась вместе с сыном, она каждый день решила выставлять Стори с новыми тренировками и отмечать "настроение дня".

Днем ранее артистка уже говорила, что каждый новый день следует встречать с позитивом и бодро проводить его, «идти на встречу своему страху и не сворачивать».

До этого Тина Кароль удивила яркими танцами с Даном во время нового эфира песенного шоу "Голос". В этот раз певице удалось удивить во время очередного эфира шоу - артистка зажгла вместе с одним из членов жюри прямо возле судейского кресла.

Похоже, приписываемый роман звездам Дану Балану и Тине Кароль набирает обороты. В этот раз пара покорила поклонников зажигательными танцами под известную мелодию. Артисты мило держались за руки и кружились возле сцены, весело смеясь и удивляя.

Кадры одного из пикантнейших моментов их танца были представлены также на фан-странице Тины Кароль в социальной сети Инстаграм.

«Эх, Дан 😃 теряем парня, поплыл...😍😍😍 Тина все его куда-то ведёт, а он и рад.. солнышки», «ДанТина и ФанТина best friends?🙏❤️😍», «Счастливые 🧩🧩 Ими можно любоваться вечно», «Дан, что ты сделал с Тиной?🙈», «Неееет, самое интересное через 2 недели 😻 команда Тины, приезд мамочки Дана❤️❤️❤️ ой, сердце не выдержит, наверное 😂», «Тина в этот раз ведёт эти танцы баланцы 😁», «Любимые и неповторимые 💛💛💛», – написали пользователи.

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