Знаменитая украинская певица Настя Каменских устроила домашнюю тренировку, но засветила лишнее
Чтобы привлечь как можно больше поклонников к спорту, особенно во время изоляции дома, звезда решила проводить каждое утро в прямом эфире насыщенные тренровки, пишет Рoliteka.net.
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Во время последней тренировки Настя, которая позировала в полупрозрачном костюме перед камерами, не удержалась от нежного поцелуя с Потапом. Дело в том, что тренируется звезда всегда возле ступенек, поэтому очень часто ее супруг проходит мимо и наблюдает за усердиями звезды.
На фан аккаунте артистки поклонники запечатлили этот момент в Инстаграме и умилились счастливому виду пары.
"После каждой тренировки с вами я хожу целый день заряженная энергией 😌 Я всегда жду тренировку с нетерпением! И это очень важно - получать удовольствие от того, что делаешь. Поэтому не заставляйте себя заниматься, а вдохновляйтесь своими будущими результатами, представляйте, как будете радоваться тому, что любая одежда садиться на вас идеально, как улучшается не только ваше здоровье, но и настроение 🔝", - рассказала Настя после одного из занятий.
Напомним, до этого певица рассказала о правилах похудения:
"❗️ Не начинайте тренировку сразу после сна. Организму нужно время, чтобы перестроиться из состояния покоя в состояние готовности к нагрузкам.
❗️Неразогретые мышцы нельзя тренировать. Это чревато травмами или почти всегда сильной крепатурой даже от простых упражнений.
❗️После тренировки - обязательно растяжка. Она убирает напряжение мышц, которые в свою очередь напрягают суставы, что небезопасно.
❗️Спите достаточно. Именно во сне организм восстанавливается и вырабатывает гормоны, которые влияют на сжигание жиров, обмен веществ и укрепление мышц.
❗️Пейте воду. Это ваша эластичность кожи, отсутствие целлюлита, крепкие сосуды и сердце", - сообщила Каменских.
Напомним, Каменских в белоснежном наряде удивила новым лицом.
Как сообщала Politeka, Каменских забыла о стыде и обнажила свое главное богатство.
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