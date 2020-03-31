Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева показала в прямом эфире, как преображается благодаря косметике

Во время карантина звезда решила не сидеть без дела, поэтому каждый день публикует новые фото, проводит прямые эфиры и даже снялась в домашней фотосессии с супругом, покорив романтичными кадрами, пишет Politeka.

А сегодня в социальной сети Инстаграм звезда провела прямой эфир, во время которого рассказала о бьюти лайфхаках, пообщалсь с фанатами и раскрыла несколько секретов удачного макияжа.

Во время записи поклонники также успели заметить и супруга Нади - Владимира Дантеса, который мило поговорил с Надей и поулыбался на камеру. Многие комментаторы под роликом Нади написали, что Владимир выглядит очень молодо и без бороды ему будто снова 20 лет.

Также певица решила рассказать, как проводит время на третей неделе карантина:

«Третья неделя карантина. У нас появилось много разных новых домашних привычек. Особенно мы стали активно готовить и много есть. Много!!!!! Часто! Активно! Кушать 😂 но сейчас не об этом...) Я хочу поделиться с вами музыкой, которая нравится мне. И она сиииильно разная. И классика и попса и рэпчик, ну короче послушайте. Обычно я слушаю утром, когда только проснулась.

Погнали и не забудьте себе сохранить ✔️

1. The Beatles ( идеально утром, слушать всё!!!)

2. Stromae ( любимый артист, круглосуточно, слушать всё)

3. 5 Seconds of Summer ( клевые ребята и тречки: teeth, easier )

4. Selena Gomez альбом «Rare” ( очень лёгкий и очень женский)

5. Kanye West (альбом Jesus is king)

6. Mac Miller ( это точно не с утра. Слушаю его, когда грустно.он волшебный )

7. Harry Styles ( хороший альбомчик «Fine Line”, приятный, лёгкий )

8. The Weeknd ( блин, вот не люблю его, а он взял, как на зло, выпустил хороший альбом )

9. Dominic Fike (кайф)

10. Скриптонит», - написала Надя несколькими часами ранее.

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