Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева показала, как валяется в постели на карантине

Популярная российская певица и жена Валерия Меладзе, как и многие другие, проводит время дома на карантине. Звезда призналась, что в связи с этим стала больше времени посвящать домашним заботам и в результате у нее не остается времени на развлечения. Как сообщает Politeka, об этом она написала в новом посте в своем Инстаграм.

«Хотелось бы так.....но ведь нет! Дни пролетают стремительно и необратимо в домашних заботах...сериалы, книги, говорите? На это почему-то не хватает времени.... Как у вас)?», - написала Альбина.

Свой пост она сопроводила новым фото, на котором она лежит в постели при полном наряде. Так, певица одета в стильный ярко-красный брючный костюм. При этом на фото видно, что пиджак Альбина набросила прямо на голое тело. Ее образ дополняет комплект украшения с крупными камнями.

В комментариях люди рассказывают, как проходит карантин у них, и восхищаются внешностью певицы.

«Какая вы красивая!», «У вас же еще ребенок маленький, конечно заботы приятные, хлопоты. А у кого детки взрослые, конечно, и почитать можно и нужно», «Вы шикарно выглядите», «Красивее красивой», «Забыла бюстгальтер? Идет, дерзко и красиво», «Красивая голливудская звезда, не меньше», «Прекрасно выглядите», - пишут люди.

Напомним, Альбина Джанабаева показала их с Меладзе очаровательных малышей, сеть шокирована.

Как сообщала Politeka, Джанабаева развалилась на полу и показала себя настоящую, удивив даже Меладзе.

Также Politeka писала, что Джанабаева спустила кожаное платье и показала, чем завоевала Меладзе.