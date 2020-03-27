Известная певица, бывшая солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева поделилась трогательными фотографиями своих домашних питомцев

Фото звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На снимках изображено по меньшей мере пять собак разных пород. Одна из них большая белая собака, по все видимости, породы белая швейцарская овчарка. Все остальные собаки маленькие. Судя по фото, питомцы очень дружны между собой.

«Немного о дружбе и любви. Арни & Co», - написала звезда.

Фотографии собак собрали почти 3 тысячи лайков. Поклонники в восторге от домашних питомцев звездной пары и не могут поверить, что все они живут в семье.

«Какие милые. Армани так вырос», «Красавцы!! И Армани с ними очень красиво смотрится», «Вот эти не обманут и не предадут», «Такие хорошенькие», «Арни прелесть», «Выразительно-эмоциональные морды», «Вот это да! Альбиночка все ваши?», «Прелестные», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева покрасовалась на камеру в стильном наряде. Она предстала в новой фотосессии в элегантном образе, надев платье с глубоким декольте. Певица эффектно спустила с плеч свой плащ и загадочно смотрит вдаль. Поклонники обратили внимание, что на этом фото артистка очень похожа на голливудскую звезду Анджелину Джоли.

Напомним, что Джанабаева спустила плащ с плеч и показала, чем заманила в свои сети Меладзе: «Джоли отдыхает!».

Как сообщала Politeka, Джанабаева развалилась на полу и показала себя настоящую, удивив даже Меладзе: «Слов нет».

Также Politeka писала, что Джанабаева спустила кожаное платье и показала, чем завоевала Меладзе: "О боже, какая...".