Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева показала, как могла бы выглядеть обложка глянцевого журнала с ней
Фото со съемок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. На фото Джанабаева лежит на полу и громко смеется. Видно, что артистку что-то очень насмешила, на снимке ее смех выглядит естественно. Певица одета в зеленое платье, которое оголяет одно плечо. Ранее Джанабаева уже публиковала снимок из этой фотосессии, но там она выглядела сдержано.
«Был и такой вариант обложки», - написала звезда.
Отметим, что за два часа под постом певицы оставили почти 3 тысячи лайков. Не сдержался даже продюсер Константин Меладзе, брат ее мужа Валерия, поставив лайк под фото.
Наташа Королева показала себя после ботокса и опозорилась: «Ничего себе карантинчик»
Смерть потрясла семью Софии Ротару, скорбит вся страна: «Сегодня утром…»
Русская Кардашьян еле втиснула пышные богатства в обтягивающий наряд: «вид сзади завораживает»
Асмус без белья показала топ самых соблазнительных образов: Харламов после такого поседеет
«Я за такие обложки!», «Офигенно! Реальные эмоции», «Любой вариант великолепный!!! Везде где есть Альбиночка, везде всё классное и нереально красивое!!», «Слов нет», «Что вам показали, что бы вы так рассмеялись», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева покрасовалась на камеру в стильном наряде. Певица предстала в платье с глубоким декольте, а то и вовсе в одном бра. Кроме того, она эффектно спустила с плеч свой плащ и загадочно смотрела вдаль. Поклонники звезды отметили, что на фото Альбина очень похожа на Анджелину Джоли.
Напомним, что Альбина Джанабаева в присутствии Меладзе посветила декольте перед другими мужчинами: «С похмелья».
Ранее Politeka писала, что Джанабаева спустила кожаное платье и показала, чем завоевала Меладзе: "О боже, какая...".
Также Politeka писала, что Джанабаева поразила эффектной выходкой на камеру, кадры облетели сеть: "А Меладзе убирает?".