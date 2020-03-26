Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева показала, как могла бы выглядеть обложка глянцевого журнала с ней

Фото со съемок она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka. На фото Джанабаева лежит на полу и громко смеется. Видно, что артистку что-то очень насмешила, на снимке ее смех выглядит естественно. Певица одета в зеленое платье, которое оголяет одно плечо. Ранее Джанабаева уже публиковала снимок из этой фотосессии, но там она выглядела сдержано.

«Был и такой вариант обложки», - написала звезда.

Отметим, что за два часа под постом певицы оставили почти 3 тысячи лайков. Не сдержался даже продюсер Константин Меладзе, брат ее мужа Валерия, поставив лайк под фото.

«Я за такие обложки!», «Офигенно! Реальные эмоции», «Любой вариант великолепный!!! Везде где есть Альбиночка, везде всё классное и нереально красивое!!», «Слов нет», «Что вам показали, что бы вы так рассмеялись», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева покрасовалась на камеру в стильном наряде. Певица предстала в платье с глубоким декольте, а то и вовсе в одном бра. Кроме того, она эффектно спустила с плеч свой плащ и загадочно смотрела вдаль. Поклонники звезды отметили, что на фото Альбина очень похожа на Анджелину Джоли.

Напомним, что Альбина Джанабаева в присутствии Меладзе посветила декольте перед другими мужчинами: «С похмелья».

Ранее Politeka писала, что Джанабаева спустила кожаное платье и показала, чем завоевала Меладзе: "О боже, какая...".

Также Politeka писала, что Джанабаева поразила эффектной выходкой на камеру, кадры облетели сеть: "А Меладзе убирает?".