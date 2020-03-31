Сын Наташи Королевой и Тарзана Архип Глушко рассказал о своем увлечении

18-летний сын звездной пары активно ведет свою страницу в Инстаграм. В этот раз молодой человек решил рассказать подписчикам о своем увлечении. Как выяснилось, Архип активно изучает японский язык.

Как сообщает Politeka, в своем новом посте парень рассказал о японской азбуке и иероглифах. Он также поделился двумя новыми фотографиями в «японском» стиле. На них Архип позирует в футболке и толстовке с надписями на японском языке.

В комментариях подписчики поблагодарили Архипа за интересную информацию, а также не забыли обсудить его внешность. Также некоторые удивились таким способностям парня.

«Красавчик», «Глаза мамины», «Очень интересно!», «Какой ты умный», «Привет, тебе нужно в модели», «Поучительно, можно у юных людей чему-то научиться. Радует», - пишут люди.

До этого мы писали о том, что в 2019 году Архип встречался с моделью Марией Слугиной, которая успела даже засветиться на "Доме-2". Пара тогда рассталась, а недавно, видимо, вновь сошлись.

Наследник Тарзана решил устроить Слугиной романтический ужин при свечах.

«Пришла домой, а тут романтика. Спасибо за сюрприз, мой сладкий. Нет ничего лучше, когда тебя любят!», - похвасталась модель.

Напомним, юный сын Наташи Королевой решил пойти по стопам отца-стриптизера.

Как сообщала Politeka, Королева нашла неожиданную замену Тарзану и поразила вульгарным фото.

Также Politeka писала, что сын Королевой пустился во все тяжкие с известной красоткой за родительские деньги.