Российская певица украинского происхождения Наталья Королева похвасталась копией своего мужа, который недавно отметил 50-летний юбилей

На страничке в Инстаграм артистка опубликовала снимок, на котором позирует возле «Тарзана», сделанного из воздушных шаров.

«Скульптура из шариков как новенькая радует всех наших домашних и украшает наш карантин!!!, – отметила в подписи к снимку звезда.

Если присмотреться к скульптуре, то она лишь издали напоминает стриптизера. На самом деле резиновый мужчина больше смахивает на легендарного российского фигуриста и по совместительству супруга продюсера Яны Рудковской Евгения Плющенко.

Пользователи также отметили это сходство, о чем поспешили сообщить, а некоторые вообще отметили, что фигура из шариков очень похожа на изделие из колбасы и сосисок.

«Страшная кукла эта🤦‍♀️особенно кисти рук🤪🤪и торс...никогда бы её в дом не занесла...как будто шкуру содрали🤢🤕бррр...», «Плющенко вам привезли 😂», «Хоспади, мельком взглянула, показалось из сосисок😂», «Выглядит как одна большая колбаса:)))», – шутят в комментариях поклонники артистки.

Не так давно сын Натальи Королевой и Тарзана ошарашил сеть мерзкой выходкой в ванной. Он выложил на всеобщее обозрение снимок, который был сделан в ванной, заполненной вином. Архип совсем немного оголился и решил пофилософствовать насчет эпидемии коронавируса COVID-19.

«Я был в «Ашане», люди бегали, как бешеные, скупая все, что видят. Но что это даст? Поставки будут продолжаться, мы не умрем с голоду. Почему нельзя использовать это время не для панических атак, а для себя?» — задался парень вопросом.

Но философия от сына профессионального стриптизера не пришлась по душе подписчикам. Некоторые комментаторы отметили, что у 18-летнего Архипа еще нет жизненного опыта, чтобы он мог делиться советами с остальными.

Напомним, что карантин больно ударил по артистам, концерты и съемки отменяются

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