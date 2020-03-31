Бывший муж Ольги Бузовой сделал скандальное признание в Инстаграм
Скандал разгорелся случайно. Дмитрий Тарасов, бывший супруг Ольги Бузовой, подарил своей новой возлюбленной Анастасии Костенко на 26-летие дорогой автомобиль Porsche. Об этом пишет Politeka со ссылкой на РосСМИ.
Фото и видео с домашнего празднования и вручения подарка появились в Инстаграм новой девушки Тарасенко. Анастасия сразу набросилась на своего любимого и страстно целовала.
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Но пользователи в сети не разделили радость пары. Они под фото и видео напомнили Костенко, что муж хочет урезать сильно алименты для первой жены Оксаны Пономаренко. Женщина еще в 2009 году родила для футболиста дочь.
Тарасов на это ответил, что очень долго откладывал, четыре года. За нового любимого заступилась и Костенко, которая гневно высказалась о фанатах.
Но интересно то, что Тарасов затронул самое больное, ведь Дмитрий в 2016 году был еще женат на Бузовой. А значит собирал деньги на Porsche любовнице, когда еще не расторг брак.
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