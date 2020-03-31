Таня Воржева из «Фабрики звезд» поделилась солнечными весенними фото в оригинальном образе

Украинская артистка, прославившаяся благодаря проекту «Фабрика звезд», любит делиться новыми кадрами из своей жизни в Инстаграм. Благодаря своей яркой внешности и пухлым губкам красотка стала известна, как «украинская Анджелина Джоли».

Как сообщает Politeka, Воржева поделилась новыми снимками со своими подписчиками. На них девушка позирует на природе в простом, но от этого не менее соблазнительном образе. На ней обычная черная кофта, а также тонкие черные лосины, которые идеально подчеркивают стройные ножки девушки. Кроме того, на руках Воржевой можно заметить рабочие перчатки.

На первом снимке красотка сидит прямо на земле с широко расставленными ногами. На втором фото Воржева позирует на корточках рядом с растущим цветком.

Поклонникам певицы явно понравились новые снимки.

«Ты как женщина кошка», - отмечают в комментариях.

До этого мы писали о том, что Воржева поделилась новыми кадрами. На фото и видео Таня Воржева красуется в прямом смысле слова без белья, точнее, без бра, а свою пышную грудь отечественная копия Анджелины Джоли прикрыла руками и украшением из жемчуга, вероятно, искусственного.

Стоит отметить, что в сети немало информации о том, что Татьяна обладательница натуральных форм и, якобы, даже ее лица не касались хирурги - пухлые губы, аккуратный носик и прочее из обожаемого миллионами лица знаменитой Джоли у "нашей Тани" такие красивые от природы.

Напомним, украинская Джоли оголила пышный бюст ради пикантных фото: «неземная красота».

Как сообщала Politeka, одинокая Джоли пошла на крайность после развода с Питтом.

Также Politeka писала, что Питт "открыл шампанское" с Джоли после "воссоединения" с Энистон.