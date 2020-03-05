Известная голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли после развода с мужем Брэдом Питтом до сих пор одинока

После разрыва отношений прошло уже больше трех лет, а артистка все никак не может найти себе вторую половинку. Приятельница Джоли рассказала, что звезда уже начала терять надежду на построение новых отношений.

Анджелина уверена, что не может построить новые отношения, так как во время бракоразводного процесса у нее сложился имидж «злодейки», которая разрушила собственный брак, пишет National Enquirer. Актрису всегда выставляли плохой СМИ, поэтому теперь мужчины боятся ее.

«Она ходила на несколько свиданий, однако из этого ничего не получилось. Это ее очень расстраивает. С момента развода с Брэдом единственные мужчины в ее жизни – это ее телохранители», - рассказал источник.

Из-за плохой репутации Джоли даже якобы решилась пойти на крайние меры, а именно: начала посещать гадалок и ясновидящих. Одна из гадалок предложила способ приворожить мужчину.

Сейчас Энджи твердо намерена попробовать ритуал, который нужно проводить при лунном свете, с использованием меда, розовых свечей.

Напомним, актриса давно хотела усыновить или удочерить еще одного ребенка из бедной страны, но ей не разрешал бывший муж Брэд Питт. Теперь же Джоли никто не помешает, и она начала активную подготовку к пополнению семьи.

Известно, что звезда уже воспитывает шестеро детей: сыновей Мэддокса, Пакса, Нокса, а также дочерей Захару, Вивьен и Шайло. Последняя якобы сменила имя на Джон, плотно готовясь к операции по смене пола, при этом принимая гормональные таблетки.

Ранее мы писали, что много лет назад Анджелина Джоли влюбилась в модель Дженни Линн Шимицу, с которой она могла вступить в брак.

Анджелина Джоли встречалась с Дженни Линн несколько лет и между ними даже сохранялись отношения, когда у них были другие партнеры. В то время Джоли было 20 лет, а ее избраннице - 30.

Стоит отметить, что Дженни Линн ранее встречалась с Мадонной. Как рассказывала модель, певица могла вызвать ее в любое время дня и ночи из любой точки мира.

Напомним, что Джоли на грани, звезда раскрыла настоящую причину развода с Питтом: "Выпивал и...".

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