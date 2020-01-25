Бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт воссоединяться ради бизнеса.

Звездная пара, несмотря на развод, совместно выпустит розовое шампанское, сообщает DailyMail. Дело в том, что Питт и Джоли владеют винодельней Château Miraval, поэтому они продолжают оставаться бизнес-партнерами.

«Хотя у Питта и Джоли есть много личных разногласий, они продолжают сотрудничать как деловые компаньоны», - рассказал инсайдер.

По словам источника, шампанское выпустят через несколько месяцев.

Как известно, в 2011 году звездная пара приобрела замок и виноградник во Франции за 67 млн долларов. Там же Джоли и Питт сыграли свадьбу. После развода они решили не продавать имение, а оставить его в наследство детям. Пока же винодельческий бизнес звездного семейства не останавливается. Вино продолжают производить и продавать по всему миру. Кстати, в Украине этот напиток тоже можно купить. Бутылка вина от Брэда Питта обойдется в 600-5000 гривен.

Интересно, что многие голливудские звезды выпускают алкоголь собственной торговой марки. Они запускают такой семейный бизнес не столько ради заработка денег, сколько ради создания самого бизнеса, который в последствии можно будет передать своим наследникам.

Например, известный футболист Дэвид Бекхем выпускал собственную марку шотландского виски, а популярный певец Джастин Тимберлейк выпускает текилу собственного бренда. Голливудская звезда Дрю Берримор, как и Питт с Джоли, выпускает вино. Также собственное вино выпускают такие звезды, как Сем Нилл, Кайл МакЛахлан, Кристофер Ламберт и Ричард Гир. А итальянский дизайнер Роберто Кавалли выпускает собственную водку.

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