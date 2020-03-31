Регина Тодоренко показала себя в домашнем образе и призналась, чем занимается на карантине

Известная украинская ведущая, которая после свадьбы с певцом Владом Топаловым перебралась в Россию, сейчас проводит время дома на карантине. Как сообщает Politeka, Тодоренко призналась, что это позволило ей наконец посвятить больше времени чтению книг.

«С самого детства родители приучили меня читать книги, и сейчас я очень стараюсь читать хотя бы одну книгу в месяц! А с учетом сложившейся ситуации на чтение и саморазвитие появилось больше времени! Ведь прокачивать мозг также необходимо, как мышцы в спортзале!», - рассказала ведущая.

Она также поделилась своим домашним фото. На нем Регина сидит в кресле с телефоном в руке и с улыбкой смотрит куда-то в сторону. Из одежды на звезде простой светло-голубой домашний костюм, рубашка которого кокетливо приспущена с плеча ведущей. Под ней можно рассмотреть черную майку. Волосы Тодоренко собраны в комфортный пучок с двумя свободными локонами, которые обрамляют ее лицо.

Поклонники ведущей в комментариях рассказывают о своем отношении к книгам, а также обсуждают ее фото.

«Прекрасна», «Красотка!», «Милая», «Вы как всегда превосходны!», «Регина супер пятки красивие ммм», «Региночка ты прелесть», - пишут люди.

Напомним, Тодоренко в мини-платье сверкнула похудевшей фигурой: "Ух, какая сочная!".

Как сообщала Politeka, Тодоренко с Топаловым озадачили развлечениями в разгар карантина: "Глаза краснющие".

Также Politeka писала, что Тодоренко поразила интимными деталями о собственном сыне: "Чуть не свалилась в обморок от...".