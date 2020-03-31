Звезда показала, за что ее полюбили мужчины

Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева сверкнула роскошными формами в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram певицы.

«Я знаю, что мы будем делать этим вечером…», - говорится в сообщении.

Уточним, что именно так Астафьева обратилась к своим поклонникам. На самой фотографии она позирует с расстегнутой кофтой, демонстрируя аппетитные формы.

А поскольку снимок был опубликован в Сторис, ее поклонники не смогли что-либо сказать. Вместо этого им предложили продолжить фразу, которая будет показана самой звезде.

До этого мы писали, что певица и модель Даша Астафьева - известная любительница откровенных съемок и регулярно восхищает и соблазняет поклонников пикантными снимками.

Даша с удовольствием принимает участие в самых разных фотосессиях, демонстрируя свои сочные формы и просто невозможную красоту. К примеру, в новом фотосете она позировала стоя на шкурах животных.

Новый фотосет на странице в Instagram стал лишь подтверждением тому, что соблазнительная Даша умеет свести с ума поклонников лишь парочкой откровенных кадров.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек

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Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна