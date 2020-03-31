Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал поделилась новым чувственным кадром из своей фотосессии в соблазнительном образе

25-летняя украинская актриса получила широкую известность благодаря роли «Женьки» - внучки главных героев сериала «Сваты». Сейчас девушка участвует в новых проектах и активно ведет свою страничку в Инстаграм.

Так, недавно она поделилась снимками со своей фотосессии в оригинальном бежевом платье с открытой спиной, тонкими бретельками и необычным декором на груди. Как сообщает Politeka, на этот раз девушка поделилась новым фото из этой серии в разделе Сториз.

На снимке Кошмал сидит на стуле, широко расставив ноги. Юбка платья в такой позе высоко задирается вверх, но девушка придерживает ее руками. На фото Кошмал задумчиво смотрит вниз, добавляя снимку нотку загадочности. Волосы актриса решила оставить распущенными и перекинула их на одну сторону.

К сожалению, поклонники актрисы не смогли прокомментировать снимок, ведь в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

До этого мы писали, что звезда опубликовала фото, сделанное в далеком 1999 году. Ане тогда было пять лет. На снимке она сидит с ногами в широком кресле в синих джинсах и черной теплой кофте с красно-желтой отделкой. Рядом с ней расположился ее двоюродный брат Юра, приблизительно такого же возраста.

Примечательно, что на лице Ани виднеется красная ссадина.

Напомним, Женька из "Сватов" показала, как выглядела 20 лет назад, вся побитая.

Как сообщала Politeka, Женька из "Сватов" забыла о нижнем белье ради пикантной фотосессии.

Также Politeka писала, что Женька из "Сватов" без белья поведала о страданиях после съемок сериала.